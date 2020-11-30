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رمى سيارته الفارهة في النهر.. والسلطات تتحرّك!

Lebanon 24
30-11-2020 | 18:00
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يواجه أحد المؤثرين البريطانيين الشهيرين على "إنستغرام"، سلسلة اتهامات في إسبانيا، بعدما ارتكب أفعالاً يعاقب عليها القانون، وبدا بعضها غريباً للغاية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وأفادت صحيفة "إل بيريوديكو دي ماربيا" الإسبانية، بأنّ النجم الذي رمز له بـ"آر تي"، دفع مع آخرين سيارته باهظة الثمن من طراز "بي إم دبليو" في نهر قرب مدينة ماربيلا جنوبي إسبانيا.

وكان هذا الشخص قد وثّق فعلته بمقطع فيديو ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التحقق من الأمر.
 
ويواجه الشاب الذي يبلغ من العمر (27 عاماً) اتهامات بتهديد سلامة الطريق، بعدما قاد سيارته بتهور وسار في طريق مخصص للرياضيين، وإتلاف البيئة بعدما ألقى سيارته في نهر "غوادايزا"، الذي يقع ضمن منطقة تعتبرها السلطات محمية طبيعية.

وتقول السلطات الإسبانية إنّ رمي السيارة في النهر يشكل خطراً بيئياً كبيراً.

وفوق ذلك كله، يواجه نجم "السوشال ميديا" تهماً بالتزوير، إذ عثرت السلطات على سيارتين أخريين من نفس الطراز وتحملان نفس الرقم.

ووقع الحادث في الـ23 من تشرين الثاني الجاري، وأجبر الناشط على إزالة مقاطع الفيديو من حسابه بموقع "إنستغرام".
 
المصدر: سكاي نيوز
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