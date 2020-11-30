رمى سيارته الفارهة في النهر.. والسلطات تتحرّك!

يواجه أحد المؤثرين البريطانيين الشهيرين على "إنستغرام"، سلسلة اتهامات في إسبانيا، بعدما ارتكب أفعالاً يعاقب عليها القانون، وبدا بعضها غريباً للغاية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.وأفادت صحيفة "إل بيريوديكو دي ماربيا" الإسبانية، بأنّ النجم الذي رمز له بـ"آر تي"، دفع مع آخرين سيارته باهظة الثمن من طراز "بي إم دبليو" في نهر قرب مدينة ماربيلا جنوبي إسبانيا.وكان هذا الشخص قد وثّق فعلته بمقطع فيديو ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التحقق من الأمر.