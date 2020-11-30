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بالصدفة... هذا ما عثر عليه طفل في القدس!

Lebanon 24
30-11-2020 | 21:00
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عثر صبي على خرزة ذهبية صغيرة في الحرم القدسي في القدس، التي يمكن أن يكون عمرها ثلاثة آلاف عام.

وجاء في موقع "توبل مونت سيفتينغ بروجكت"، تتكون الجوهرة، التي عثر عليها بنيامين ميلت، البالغ من العمر تسعة أعوام من أربع طبقات، تتكون كل منها من كرات ذهبية صغيرة متصلة ببعضها البعض على شكل زهرة. وتم الحفاظ على الخرزة في حالة جيدة.
 
 
في البداية، قال عالم الآثار الذي عُرض عليه الاكتشاف إن  الخرزة عنصر حديث، لكنه اتضح أن الأخيرة تم إنشاؤها في زمن الهيكل الأول (معبد سليمان، الذي كان موجودًا من 950 إلى 586 قبل الميلاد).

ويؤكد العلماء أن العناصر الذهبية من هذه الفترة نادرة للغاية، حيث كان الذهب في ذلك الوقت يحتوي على خليط كبير من الفضة.
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