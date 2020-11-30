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منوعات
كم تبلغ قيمة كوكب الأرض؟
Lebanon 24
30-11-2020
|
23:00
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ابتكر عالم الفيزياء الفلكية جريج لافلين من جامعة كاليفورنيا آلية خاصة، استطاع من خلالها احتساب قيمة كوكب الأرض.
ووفقا لموقع "مايل أونلاين"، فإن حسابات لافلين، أشارت إلى أن قيمة الكوكب تبلغ خمسة كوادريليون(مليون مليار) دولار.
وأضاف الموقع أن العلم أخذ في حساباته بالاعتبار كتلة الأرض ودرجة حرارتها وعمرها والعديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على قدرتها على دعم الحياة.
كما أكد العالم أن كوكب الأرض كان أغلى كوكب على الأقل في النظام الشمسي، مضيفا على سبيل المقارنة، أن سعر المريخ يبلغ 16 ألف دولار فقط. وقال: "هذه التكلفة المنخفضة للكوكب الأحمر ترجع إلى افتقارها الافتراضي إلى الملاءمة لتنمية الحياة". كوكب الزهرة، وفقا لحسابات عالم الفيزياء الفلكية، يكلف سنتًا واحدًا فقط.
واشار لافلين الى انه "اعتقدت دائمًا أن مفهوم" كوكب الأرض في المنطقة الصالحة للسكن "غامض نوعًا ما. كنت بحاجة إلى مقياس يمكنني من خلاله رؤية قيمة الكواكب، التي يعثر عليها الباحثون باستمرار". وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية، لا ينبغي اعتبار الكواكب التي تقل قيمتها عن 80 مليون دولار موطنا جديدا محتملا للبشر.
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