كاميرات تسجل انقلاب سيارة ونجاة رجل من الصدم في اللحظة الأخيرة

سجلت كاميرات في مدينة بابرويسك البيلاروسية لحظة حادث مروري انقلبت أثناءه سيارة جيب عدة مرات وكادت أن تصدم رجلا كان يركض قرب طريق سريع ونجا بأعجوبة.



ولم يصب سائق وركاب السيارة جراء الحادث، الذي وقع بسبب انزلاق السيارة بعد تساقط الثلوج، حسب وكالة رابتلي.