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برجك اليوم

Lebanon 24
01-12-2020 | 05:56
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الحمل
لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل
الثور
أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة
الجوزاء
تشكل مع اثنين من زملائك في العمل مثلثاً جيداً
السرطان
يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر وتحقق مشروعاً كبيراً منتظراً ولو أنك كنت تميل إلى العمل خلف الستار
الأسد
لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن
العذراء
تنجح في عمل درسته جيداً واستغرق منك الكثير من الوقت والطاقة والمجهود
الميزان
كن هادئاً وصبوراً لتصل في النهاية إلى ما تصبو إليه ولا تستبق الأمور
العقرب
لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك ومن النتائج المتوخاة لئلا تتحمل عاقبة الأمور وحدك
القوس
أعد النظر في طريقة تعاطيك مع الزملاء في العمل، قد تقع في مأزق مع احدهم إذا لم تتصرف فوراً
الجدي
تتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة بنّاءة تعلق عليها آمالاً كبيرة
الدلو
الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك
الحوت
تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له
 
المصدر: السومرية
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