الحمللا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العملالثورأمامك فرص مهنية جديدة غير معلنةالجوزاءتشكل مع اثنين من زملائك في العمل مثلثاً جيداًالسرطانيحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر وتحقق مشروعاً كبيراً منتظراً ولو أنك كنت تميل إلى العمل خلف الستارالأسدلا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمنالعذراءتنجح في عمل درسته جيداً واستغرق منك الكثير من الوقت والطاقة والمجهودالميزانكن هادئاً وصبوراً لتصل في النهاية إلى ما تصبو إليه ولا تستبق الأمورالعقربلا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك ومن النتائج المتوخاة لئلا تتحمل عاقبة الأمور وحدكالقوسأعد النظر في طريقة تعاطيك مع الزملاء في العمل، قد تقع في مأزق مع احدهم إذا لم تتصرف فوراًالجديتتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة بنّاءة تعلق عليها آمالاً كبيرةالدلوالصراحة مطلوبة أكثر مع الشريكالحوتتدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له