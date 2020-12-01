منوعات

"التاج" يشعل التوتر بين بريطانيا و"نتفلكس"

Lebanon 24
01-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-770825-637424045012738792.jpg
Doc-P-770825-637424045012738792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت ملامح التوتر بين منصة "نتفلكس" للبث التلفزيوني والحكومة البريطانية تظهر شيئا فشيئا، على خلفية مسلسل "ذا كراون" أو "التاج" الشهير، الذي يتناول سيرة الملكة إليزابيث.

وكشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن وزير الثقافة أوليفر دودن "كثف ضغوطه على منصة بث الأفلام بسبب مسلسل التاج"، حيث قال الوزير: "على منصة نتفلكس أن توضح لمشتركيها البالغ عددهم 195 مليونا، أن مسلسل التاج عمل خيالي".
وشدد على ضرورة "إضافة علامة إخلاء المسؤولية" في صفحة المسلسل، حيث ترى الحكومة البريطانية أن العمل الفني لا ينقل صورة حقيقية عن الملكة.

وتابع: "إنه عمل خيالي تم إنتاجه بشكل جميل، لذا كما هو الحال مع الإنتاجات التلفزيونية الأخرى، يجب أن تكون نتفلكس واضحة جدا".
وأشار الوزير البريطاني إلى أنه يخطط لمراسلة "نتفلكس" من أجل "التعبير عن مخاوفه"، قائلا: "من دون ذلك، أخشى أن جيلا من المشاهدين الذي لم يعش هذه الأحداث قد يخطئ ويعتبر الخيال حقيقة".
و"التاج" مسلسل من إعداد وكتابة بيتر مورغان وإنتاج شركة "ليفت بانك"، ويعرض منذ عام 2016 ويتناول، قصة وسيرة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.
المصدر: "سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:11 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:56 | 2020-12-01
23:00 | 2020-11-30
21:00 | 2020-11-30
20:58 | 2020-11-30
18:00 | 2020-11-30
15:00 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website