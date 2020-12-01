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حجبت عنها الرؤية داخل الطائرة.. وهكذا انتقمت منها! (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2020 | 15:00
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انتقمت مسافرة على الطائرة من مسافرة أخرى بطريقة غريبة، بعدما حجبت عنها الرؤية بشعرهها الطويل وهي تشاهد التلفزيون.
 
وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية راكبة وقد أسدلت شعرها الطويل ليغطي شاشة المقعد المخصصة للراكبة التي تجلس خلفها، الأمر الذي أثار استياء الأخيرة.
 
وردّت الراكبة المنزعجة بأن وضعت "علكة" في شعر المسافرة المنسدل أمامها، وقصت أطرافه، وقامت بتغميسه في كوب من القهوة.
 
وتباينت ردود الأفعال على الفيديو بين من اعتبره مفبركاً وعبارة عن تمثيل، فيما اعتبر آخرون أنّ الراكبة قد نالت ما تستحق، خصوصاً أنّها واصلت إسدال شعرها بدون مراعاة وجود ركاب في المقعد الخلفي.
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز

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