الحمليحذّرك هذا اليوم من بعض العدائية، انتبه من الانفعالات والارهاق واحذر مشكلة قانونيةالثوريفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل والانخراط في بعض المشاريع الواعدة والمربحةالجوزاءيدعوك هذا اليوم إلى العمل بتكتّم وسريةالسرطانقد تولد ظروف جديدة اكثر انسجاماً مع ميولك، وتشعر بالارتياح وتتخلص من المشاكل المتراكمةالأسدلا تخشَ مصارحة الشريكالعذراءفرص جديدة للسفر أو لاكتشاف المجهولالميزانيحذّرك هذا اليوم من بعض المشاكل والتراجع أو تفويت الفرصالعقربيشير هذا اليوم إلى فرص مهمة تأتيك وذلك من أجل بلورة مشروع خلاّقالقوسيحمل هذا اليوم فرصاً مهنية وعروضاً او اقتراحات جديّة يجب أن تأخذها بعين الاعتبارالجدييتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة لإجراء مفاوضات ثانية أو لتوقيع عقدالدلونقاش صريح مع الحبيب يعيد الأمور إلى نصابها بعد خلافات طويلةالحوتتعيش يوما ايجابيا يجعلك تناقش أمراً وتحلل موضوعاً أو تفكر في ارتباط مهني محتمل