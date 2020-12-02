الحمل
يحذّرك هذا اليوم من بعض العدائية، انتبه من الانفعالات والارهاق واحذر مشكلة قانونية
الثور
يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل والانخراط في بعض المشاريع الواعدة والمربحة
الجوزاء
يدعوك هذا اليوم إلى العمل بتكتّم وسرية
السرطان
قد تولد ظروف جديدة اكثر انسجاماً مع ميولك، وتشعر بالارتياح وتتخلص من المشاكل المتراكمة
الأسد
لا تخشَ مصارحة الشريك
العذراء
فرص جديدة للسفر أو لاكتشاف المجهول
الميزان
يحذّرك هذا اليوم من بعض المشاكل والتراجع أو تفويت الفرص
العقرب
يشير هذا اليوم إلى فرص مهمة تأتيك وذلك من أجل بلورة مشروع خلاّق
القوس
يحمل هذا اليوم فرصاً مهنية وعروضاً او اقتراحات جديّة يجب أن تأخذها بعين الاعتبار
الجدي
يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة لإجراء مفاوضات ثانية أو لتوقيع عقد
الدلو
نقاش صريح مع الحبيب يعيد الأمور إلى نصابها بعد خلافات طويلة
الحوت
تعيش يوما ايجابيا يجعلك تناقش أمراً وتحلل موضوعاً أو تفكر في ارتباط مهني محتمل