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"مهمة مستحيلة" لإخراج فرنسي يزن 300 كلغ من منزله

Lebanon 24
02-12-2020 | 15:00
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تمكن عناصر إغاثة من إخراج رجل وزنه نحو 300 كيلوغرام من منزله في مدينة بربينيان في جنوب غرب فرنسا حيث يقبع منذ سنوات، بعد عملية بالغة الحساسية تطلّبت ساعات من التحضير وتدخُّل حوالى خمسين شخصاً.

 

واستلزمت عملية إخراج الفرنسي آلان بانابيير البالغ 53 عاماً تدعيم المنزل المؤلّف من طبقتين داخل حيّ ذي شوارع ضيّقة في وسط المدينة وهدم جزء من الواجهة.

 

ونُقل الرجل الذي يعيش على الأرض منذ أشهر في منزل لا يستوفي شروط السلامة، أفقياً إلى حجرة بيضاء كبيرة محمولة على رافعة أنزلته على الطريق حيث كانت تنتظره سيارة إسعاف متخصّصة، على ما أفادت السلطات المحلية في منطقة البيرينيه الشرقية.

 

وجُّند لهذه العملية حوالى خمسين شخصاً بينهم شرطيون وعناصر إطفاء وفرق طبيّة لمحاولة إخراج الرجل، وفق السلطات المحلية.

 

وتعذّر إخراج بانابيير عبر السلالم نظراً إلى عدم قدرة الرجل على العبور من باب الغرفة.

 

وأوضحت السلطات أنها طلبت من الجيران ترك مساكنهم مؤقتاً خلال العملية تفادياً لأي مجازفة.

 

وسيُنقل بانابيير بداية إلى مستشفى في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا للخضوع لـ"تقييم شامل" لوضعه الصحي، قبل نقله بعد أسابيع إلى مركز لإعادة التأهيل، وفق رئيس قسم أمراض الغدد والسكري والتغذية.

 
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المصدر: سكاي نيوز
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