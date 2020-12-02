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10 أيام "جنون" قبل نهاية 2020: كارمن شماس تتوقع أحداث عنيفة وزلازل واغتيالات (فيديو)

Lebanon 24
02-12-2020 | 09:00
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نشرت عالمة الفلك كارمن شماس فيديو جديد عن توقعاتها لشهر كانون الأول الشهر الأخير من السنة.

 

وأشارت كارمن إلى ان أصعب فترة في العالم ستكون في النصف الثاني من كانون الأول .

 

وحددت تاريخ بين 14 و24 الشهر إضافة إلى آخر 3 أيام من الشهر بأنها ستكون الفترة الأصعب، لافتة إلى ان زحل والمشتري سيلتقيان مع بداية فصل الشتاء، وانه في 14 كانون الأول سيحصل كسوف كلي للشمس وبالتالي يكون هناك تأثيرات طبيعية صعبة من زلازل وفيضانات، إضافة إلى عمليات عسكرية حاسمة وحوادث عنف على وسائل نقل من بواخر او مطارات، واغتيالات وانفجارات لاسيما بين الفترة الممتدة بين 20 و24 الشهر.

 

وأضافت شماس ان الأيام الـ 3 الأخيرة من الشهر تحمل حزناً، عملية اغتيال أو وفاة شخص عالمي.

 

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