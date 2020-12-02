موظف نام بجانب ميكروفون مشغل... وصوت الشخير يملأ المنطقة! (فيديو)

روايات وقصص مضحكة وباكية في آن واحد سببها أصوات الشخير المزعجة، في أوقات كثيرة ترهق المستمع إليها وتحرمه في أحيان كثيرة من النوم.



تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة مقطع فيديو طريف يعود تاريخه لبداية العالم الجاري، وثقه أحد السكان المحليين في الصين لموظف خدمة مناوب خلال الليل نام بجانب ميكروفون مشغل، ليصدع صوت شخيره في كل الحي.





يعد الشخير من الحالات الشائعة جدا، التي تصبح أكثر شيوعا مع التقدم في السن، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 57 في المئة من الرجال و40 في المئة من النساء يعانون من الشخير. يعد الشخير من الحالات الشائعة جدا، التي تصبح أكثر شيوعا مع التقدم في السن، إذ تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 57 في المئة من الرجال و40 في المئة من النساء يعانون من الشخير.