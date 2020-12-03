الحمليوم متقلب غير مناسب قد يشير إلى خطر ما أو إلى محاسبة من قبل المسؤولين والزملاءالثوريتحدث هذا اليوم عن نمو صداقة غالية تبرهن عن وفائها، وتكون أكثر المستفيدين من هذا الأمرالجوزاءيوم متقلب يحتم عليك الانتباه إلى سلامتكالسرطانمطلوب منك التروّي هذا اليوم وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعكالأسديتحدث هذا اليوم عن صفقة مالية أو عن فرص جديدة تأتي إليكالعذراءتعيش يوما مناسباً جداً لك ويبشر بتطورات تحصل لمصلحتكالميزانيوم معقد ومتع يفقدك السيطرة على الأمورالعقربتعيش يوما سعيدا يفرحك ويتحدث عن مكافأة أو هدية أو إطراء تسمعه وينعش قلبكالقوسلتسامح مع الشريك ليس تنازلاًالجدييعرضك هذا اليوم الى مغريات يجب أن تبقى حذراً إزاءهاالدلويحمل إليك هذا اليوم الحظوظ على طبق من فضةالحوتتحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى