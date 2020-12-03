الحمل
يوم متقلب غير مناسب قد يشير إلى خطر ما أو إلى محاسبة من قبل المسؤولين والزملاء
الثور
يتحدث هذا اليوم عن نمو صداقة غالية تبرهن عن وفائها، وتكون أكثر المستفيدين من هذا الأمر
الجوزاء
يوم متقلب يحتم عليك الانتباه إلى سلامتك
السرطان
مطلوب منك التروّي هذا اليوم وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك
الأسد
يتحدث هذا اليوم عن صفقة مالية أو عن فرص جديدة تأتي إليك
العذراء
تعيش يوما مناسباً جداً لك ويبشر بتطورات تحصل لمصلحتك
الميزان
يوم معقد ومتع يفقدك السيطرة على الأمور
العقرب
تعيش يوما سعيدا يفرحك ويتحدث عن مكافأة أو هدية أو إطراء تسمعه وينعش قلبك
القوس
لتسامح مع الشريك ليس تنازلاً
الجدي
يعرضك هذا اليوم الى مغريات يجب أن تبقى حذراً إزاءها
الدلو
يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ على طبق من فضة
الحوت
تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى