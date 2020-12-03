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منوعات
بفضل زوجها الراحل.. فازت بـ"اليانصيب" بعد 20 عاماً من اختيار الأرقام نفسها!
Lebanon 24
03-12-2020
|
15:00
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في واقعة مثيرة، تمكّنت سيدة أسترالية من الفوز بجائزة "اليانصيب" قيمتها أكثر من 700 ألف دولار، وذلك بعد أن قامت باختيار نفس الأرقام لمدّة 20 عاماً وهي أرقام كان اختارها زوجها الراحل.
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "UPI"، فإنّ السيدة وعلى مدار أكثر من 20 عاماً واصلت اختيارها لنفس الأرقام، لتربح جائزة "اليانصيب".
وقالت السيدة إنّها لم تتابع السحب واكتشفت الفوز عن طريق مسح تذكرتها في المتجر.
وأضافت: "اختار زوجي الراحل هذه الأرقام منذ سنوات عديدة. لا أعرف لماذا اختارها، لكن منذ ذلك الحين قمنا باختيارها فقط".
ووفقاً لها، فإنّها تنوي مشاركة المبلغ الذي تم الحصول عليه مع ولديها وعائلاتهم.
المصدر:
سبوتنيك
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