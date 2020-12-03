منوعات

بفضل زوجها الراحل.. فازت بـ"اليانصيب" بعد 20 عاماً من اختيار الأرقام نفسها!

Lebanon 24
03-12-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-771527-637425885407609972.jpg
Doc-P-771527-637425885407609972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في واقعة مثيرة، تمكّنت سيدة أسترالية من الفوز بجائزة "اليانصيب" قيمتها أكثر من 700 ألف دولار، وذلك بعد أن قامت باختيار نفس الأرقام لمدّة 20 عاماً وهي أرقام كان اختارها زوجها الراحل.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "UPI"، فإنّ السيدة وعلى مدار أكثر من 20 عاماً واصلت اختيارها لنفس الأرقام، لتربح جائزة "اليانصيب".

وقالت السيدة إنّها لم تتابع السحب واكتشفت الفوز عن طريق مسح تذكرتها في المتجر.

وأضافت: "اختار زوجي الراحل هذه الأرقام منذ سنوات عديدة. لا أعرف لماذا اختارها، لكن منذ ذلك الحين قمنا باختيارها فقط".
 
ووفقاً لها، فإنّها تنوي مشاركة المبلغ الذي تم الحصول عليه مع ولديها وعائلاتهم.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2020-12-03
18:00 | 2020-12-03
12:00 | 2020-12-03
09:00 | 2020-12-03
05:57 | 2020-12-03
23:00 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website