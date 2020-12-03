منوعات

حصلت على "بخشيش" 2000 دولار.. والمطعم "يمنعها" من صرفه!

Lebanon 24
03-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-771530-637425891344307051.jpg
Doc-P-771530-637425891344307051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وضعت نادلة المطعم الذي تعمل به في موقفٍ محرج وذلك بعد حصولها على "بخشيش" كبير من أحد الزبائن، لكنّها زعمت أنّ المطعم لم يسمح لها بلتصرف فيه. 
 
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن النادلة إميلي باور التي تعمل في مطعم "ريد هوك سي فوود" بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، قولها إنّها تفاجأت بعدما وجدت إلى جانب الفاتورة التي دفعها أحد الزبائن "بخشيشاً" كبيراً بقيمة 2000 دولار، مع رسالة تضمنت تمنياته بموسم أعياد سعيد.

وأضافت النادلة أنّها كانت سعيدة جداً بهذا "البخشيش"، حيث كانت تخطط لاستغلال المبلغ في شراء العديد من الاحتياجات لطفليها.

لكنّ فرحة النادلة لم تدم طويلاً حيث رفضت إدارة المطعم منحها المبلغ بحجة عدم قدرتها على صرف أكثر من 500 دولار كـ"بخشيش" دفعة واحدة، فما كان من النادلة إلا أن طلبت الحصول على الـ2000 دولار على 4 دفعات، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض أيضاً.
 
وقدم المطعم عبر منشور في صفحته على "فيسبوك" رواية مختلفة لتلك التي كشفت عنها باور، إذ قال إنّ بطاقة ائتمان الزبون رفضت سحب الإكرامية البالغة 2000 دولار، إذ كان الرصيد غير كاف، كما رفض الشخص الذي قدم "البخشيش" دفع المبلغ نقداً بعد الاتصال به، علماً أنّه سدد عبر بطاقته ثمن وجبة طعام بلغت قيمتها 69.01 دولارا.

وأشار مالك المطعم إلى أنّ قصة باور عن "البخشيش" قد تسببت بإساءة كبيرة وبخسائر فادحة، حيث تراجع عدد زوار المكان بشكل كبير، نتيجة "الدعاية السيئة"، ووصل الأمر إلى خلوّه طيلة النهار من أي زبائن في بعض الأحيان.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2020-12-03
15:00 | 2020-12-03
12:00 | 2020-12-03
09:00 | 2020-12-03
05:57 | 2020-12-03
23:00 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website