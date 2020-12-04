الحمل
طرح هذا اليوم بعض الاشكالات على صعيد المحادثات والنقاشات
الثور
يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعاً وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل
الجوزاء
تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما
السرطان
تنكّب هذا اليوم على تنفيذ أعمالك واثقاً بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى به
الأسد
يفرض هذا اليوم المضطرب بعض الشيء مستجدّات عليك وضغوطاً مكثفة، فحاول ألا ترتبك
العذراء
يشكل هذا اليوم نقطة تحول في مجال أعمالك ومشاريعك نحو الأفضل أكثر مما كنت تتوقع
الميزان
يتحدث هذا اليوم عن علاقات عذبة واجتماعات مميزة والاحتفال بمناسبة سعيدة مع الزملاء
العقرب
يسهل عليك هذا اليوم الاتصالات ويزيل الحواجز الواحد تلو الآخر
القوس
تعثر هذا اليوم على ما كنت تبحث عنه بعد جهد جاهد
الجدي
لا تجعل قلقك وعصبيتك يؤثران في علاقتك بالحبيب، فهو بالغ الحساسية ويتفهم ضعك جيداً
الدلو
يطرأ اليوم ما يعاكس مشاريعك الجديدة قليلاً ويعرقل ترقية ما
الحوت
لا تخاطر كثيراً هذا اليوم وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور المادية