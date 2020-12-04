منوعات

احتجزت ابنها 28 عاماً داخل شقة.. والقضاء يعلن "المفاجأة"

Lebanon 24
04-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-771791-637426639797446149.jpg
Doc-P-771791-637426639797446149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن القضاء السويدي، أمس الخميس، إسقاط الملاحقات ضد امرأة سبعينية كان اشتُبِهَ في أنها احتجزت ابنها مدى 28 عاما، بعدما تبيّن للنيابة العامة أن احتجازه لم يكن خلافاً لإرادته.

 

وقالت المدعية العامة المولجة التحقيق في القضية، إيمّا أولسون: "لم نجد أي عنصر يشير إلى أنه احتُجِزَ وقُيِّدَ أو مُنِع جسدياً من مغادرة المكان الذي كان فيه".

 

واضافت أولسون أن "الرجل نفسه أكّد أنه كان يملك قرار مغادرة الشقة"، مشيرة إلى أن شهوداً أفادوا بأنهم رأوه خارجاً في بعض الأحيان.

 

وكانت الشرطة السويدية أوقفت، الاثنين الماضي، المرأة التي كانت تعيش مع نجلها (41 عاما) في شقة بالضاحية الجنوبية لستوكهولم، "بشبهة حجز الحرية غير القانوني والتسبب بإصابات جسدية" له.

 

إلا أنه أفرج عنها، الأربعاء، بعدما رأت النيابة العامة أن الشبهات في حقها "ضعيفة".

 

وكانت شقيقة الرجل، التي لم تره منذ 20 عاما، هي التي اكتشفت وضعه في الشقة، التي أفيد بأن أكوام النفايات كانت متراكمة في داخلها.

 

وأكدت المرأة أن الأم جعلت شقيقها يترك المدرسة وهو في الثانية عشرة وعزلته عن العالم الخارجي طوال 28 عاماً.

 

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الرجل كان مصاباً بجروح ملتهبة، ويعاني سوء التغذية، وبات شبه فاقد للأسنان.

 

وأشارت النيابة العامة إلى أن الفحوص الطبية لم تظهر أيضاً أي أثر لتعرضه للعنف.

 

وأوضحت أولسون أن "الجروح هي بسبب مرض وقد التهبت".

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2020-12-04
09:00 | 2020-12-04
05:46 | 2020-12-04
23:00 | 2020-12-03
21:00 | 2020-12-03
18:00 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website