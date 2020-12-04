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منوعات
فاز بجائزة قيمتها مليون دولار.. وفجّر مفاجأة لبقية منافسيه! (فيديو)
Lebanon 24
04-12-2020
|
15:00
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فاز أستاذ هندي بجائزة المعلّم العالمية للعام 2020، وذلك لعمله على تعليم الفتيات، ومعظمهنّ من مجتمعات قبلية فقيرة، في مدرسة قروية غربي البلاد، لكنّه أعلن مفاجأة سعدية كذلك للأساتذة الآخرين الذين وصلوا معه إلى القائمة النهائية للمسابقة.
وفجّر الأستاذ الهندي رانجيت ديسالي مفاجأة فور الإعلان عن قيمة الجائزة والتي بلغت مليون دولار، حيث أعلن
أنه سيشارك نصفها مع منافسيه التسعة الآخرين الذين وصلوا القائمة النهائية، ليمنح كلاً منهم 55 ألف دولار، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز".
وقال منظمو الجائزة إنّه جرى تكريم ديسالي لمساهمته في "تغيير فرص الحياة" لفتيات مدرسة "زيلا باريشاد" الابتدائية في باريتيوادي، بولاية مهاراشترا.
وأعلن الجائزة الممثل والكاتب ستيفن فراي، خلال حفل افتراضي جرى بثه من "متحف التاريخ الطبيعي" في العاصمة البريطانية لندن، وسمع ديسالي الإعلان عن الجائزة وهو في منزله في الهند محاطاً بعائلته.
وبحسب المنظمين، بدأ المعلم ديسالي مشواره المهني عام 2009 في المدرسة، التي كانت مقامة في مبنى مهدم بجوار سقيفة للماشية، وكان الحضور إلى المدارس في هذه المنطقة منخفضاً إلى جانب شيوع ظاهرة زواج المراهقين.
ولم يكن المنهج الدراسي بلغة "كينادا" التي تتحدث بها الفتيات، لذا انتقل ديسالي إلى القرية وتعلم اللغة وترجم الكتب الدراسية المقررة كي تفهمها الفتيات.
كما قدم أدوات التعليم الرقمي وصمم برنامجاً خاصاً لكل طالب، ويجري حالياً استخدام نظامه الذكي في أنحاء الهند.
ويقول المنظمون إن نسبة حضور الطالبات وصلت الآن إلى 100%، فيما تخرجت إحدى فتيات القرية من الجامعة.
المصدر:
سكاي نيوز
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