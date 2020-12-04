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بعد خلاف مع زوجته.. قطع 450 كيلومتراً مشياً على الأقدام!

Lebanon 24
04-12-2020 | 18:00
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في واقعة غريبة، قام أحد سكان مدينة كومو في إيطاليا، بالمشي على قدميه مدّة أسبوع بدون توقف بعد شجار مع زوجته، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.
 
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "إيل ريستو ديل كارلينو" الإيطالية، فقد أوقفت الشرطة الرجل البالغ 48 عاماً في مدينة فانو بمقاطعة بيزارو أوربينو، قبل أن يكشف أنه قطع 450 كيلومتراً مشياً على الأقدام للتخلص من التوتر بعد خلاف عائلي.

وأضاف أنّه كان ينوي بلوغ مدينة سان جيوفاني روتوندو حيث قبر القديس بادري بيو.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أنّ زوجته أبلغت الشرطة باختفائه، وفي اليوم التالي لتوقيفه سافرت إلى فانو لاصطحابه بعد أن دفعت عنه غرامة قدرها 400 يورو بسبب خرقه حظر التجوّل الليلي.

المصدر: روسيا اليوم
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