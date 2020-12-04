منوعات

مجلة "تايم" تمنح مخترعة بعمر الـ15 عاماً لقب "طفل العام"

Lebanon 24
04-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-772004-637427128233325911.jpg
Doc-P-772004-637427128233325911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختارت مجلّة "تايم" الاميركية المخترعة جيتانجالي راو (15 عاماً)، لتكون أول من يحمل لقب "طفل العام" في العالم.

وراو هي من مدينة دنفر بولاية كولورادو، وبدأ حبها للعلم في سنّ العاشرة عندما اكتشفت تقنية استشعار الأنابيب النانوية الكربونية، التي تستخدم الجزيئات لاكتشاف المواد الكيميائية في الماء، ونما شغفها من هناك.

وقبل حصولها على لقب "طفل العام"، تم إدراج راو على قائمة فوربس للمبدعين تحت الـ30، بعدما طوّرت جهازاً محمولاً في العام 2017 يختبر وجود الرصاص في مياه الشرب، وهو الابتكار التي قامت من خلاله بمعالجة أزمة المياه في مدينة فلينت بولاية ميشيغان.


وحالياً، فإن أحدث مشروع لراو هو تطبيق يسمى "Kindly"، يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التنمر الإلكتروني عبر الإنترنت في مرحلة مبكرة.

وجرى اختيار راو من بين مجموعة تضم أكثر من 5 آلاف مرشح، واستطاعت المخترعة الصغيرة إدهاش لجنة التحكيم باستخدامها التكنولوجيا لمكافحة عدد من القضايا التي تتراوح من المياه الملوثة إلى إدمان المواد الأفيونية والتسلط عبر الإنترنت.

وقالت راو في حوار مع الممثلة أنجلينا جولي: "أنا لا أبدو مثل عالم تقليدي الذي دائمًا يظهر عبر شاشات التلفاز على أنه رجل كبير في السن أبيض البشرة يرتدي بالطو طويل".

وأضافت: "من الغريب بالنسبة لي تكليف الأدوار بحسب الجنس والعمر ولون البشرة، لقد تحول هدفي ليس فقط من إختراع أجهزتي الخاصة لحل مشكلات العالم، ولكن أيضاً من أجل إلهام الآخرين لفعل الشيء نفسه أيضاً".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2020-12-04
15:00 | 2020-12-04
12:00 | 2020-12-04
09:00 | 2020-12-04
05:46 | 2020-12-04
23:00 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website