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بداية 2021 مرحلة تحقق الأمنيات في حياة مواليد 3 أبراج

Lebanon 24
05-12-2020 | 09:00
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ينتظر الجميع حلول العام 2021 بفارغ الصبر ويطلق الكثيرون الأمنيات وأبرزها أن يكون العام المقبل أفضل من العام الجاري (2020) وما حمله من أحداث سيئة. وتشمل هذه الأمنيات انتهاء زمن جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها. ويبدو أن مواليد 3 أبراج قد يشهدون تحقق الكثير من أحلامهم وآمالهم.

الحمل

بدأ مولود الحمل يتنشق الهواء بعد مرحلة من الاختناق وأتت إليه نهاية العام 2020 ببشرى سارة. وهو يتمنى أن يواصل تحقيق النجاح في الخطوة التي قام بها أخيراً. ويبدو أن هذه الأمنية قد تجد فرصة للتحقق في العام 2021. فكل الظروف قد تكون مواتية لذلك. ولهذا من الممكن أن تصبح مرحلة الضيق مجرد ذكرى بالنسبة إليه وإلى أسرته.

العذراء

يعيش هذا المولود مرحلة من الاستقرار النسبي رغم شعوره بالقلق في بعض الأحيان، وخصوصاً حين تقوده أفكاره إلى النظر في ما قد يحدث في المستقبل. لكن عليه التخلّي عن هذا الشعور. فبعض المؤشرات تدل على أن العام المقبل قد يعِد بالانفراج على مختلف الصعد، بل من الممكن أن يحدث أمر سعيد مفاجئ وغير منتظر في حياته. إذاً عليه مواصلة بذل الجهود مع النظر إلى الأحداث بطريقة إيجابية.

العقرب

يتمتع مولود العقرب بالقوة التي تكفي لكي يتابع بذل الجهود من أجل السير بحياته وحياة أسرته على الطريق الصحيح. ويبدو أن هذه الجهود قد تؤتي ثمارها في مرحلة مقبلة، وتحديداً في منتصف العام 2021. فهو العام الذي قد ينسيه أرق المرحلة الماضية وقلقها. ومن الممكن أن يبدأ بتحقيق الأمنية الكبرى التي سعى إليها سابقاً. إذاً هو عام واعد بكل ما للكمة من معنى.
المصدر: لها
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