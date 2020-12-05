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منوعات
"المشروع الحلم".. خاتم هندي مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة غينيس
Lebanon 24
05-12-2020
|
15:00
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دخل خاتم على شكل زهرة مرصّع بأكثر من 12 ألف ماسة إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكن صانع هذه الجوهرة وهو صائغ هندي في الخامسة والعشرين من العمر فخور به لدرجة رفض طرحه للبيع.
وتضم هذه الجوهرة المسماة "ذي ماريغولد - خاتم الازدهار"، 12638 ماسة وتزن ما ينوف عن 165 غراما.
وقال الصائغ هاريش بانسال، من ولاية أوتار براديش في شمال الهند، لوكالة فرانس برس إن الجوهرة "مريحة ويمكن حملها بسهولة".
وقد رأى هذا "المشروع الحلم" النور قبل عامين حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات في غرب الهند المصنفة من أبرز مواقع صناعة الماس في الهند.
وأوضح بانسال: "لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من عشرة آلاف ماسة"، و"على مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرا على هذا الهدف".
وهو حطم الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة غينيس أيضا في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة.
وتلقى بانسال عروضا كثيرة للاستحواذ على هذه الجوهرة لكن "لا نية لبيعها حتى الساعة. إنها مسألة فخر لنا وهي لا تُقدّر بثمن".
المصدر: فرانس برس
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