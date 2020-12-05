تمساح متوحش ينقض على فهد ويلتهمه... (فيديو)

التقط أحد الموظفين في محمية الطبيعة الخاصة المعروفة باسم فيندا (Phinda) الواقعة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا بكاميرته الخاصة لقطات توثق اللحظات الأخيرة لشبل الفهد الذي انقض عليه تمساح متوحش.وأظهر مقطع الفيديو في لقطاته كيف انقض التمساح بشكل مفاجئ على شبل الفهد الصغير الذي ترك أمه وإخوته وذهب لجانب البحيرة ليروي عطشه.وما إن اقترب الفهد من بحيرة الماء ليشرب، حتى ظهر فجأة تمساح بقوة من تحت الماء وأمسك به.