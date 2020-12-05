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منوعات
متقاعدة تترك ستة ملايين يورو لسكان منطقتها
Lebanon 24
05-12-2020
|
23:00
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قالت سلطات هسن الألمانية، إن المتقاعدة ريناتا ويديل، المقيمة في منطقة والدسولمز الصغيرة في ولاية هسن، والتي توفيت العام الماضي، تركت وصية لتوزيع ميراثها البالغ 6.2 مليون يورو.
وأضافت السلطات، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن العجوز تركت هذا المبلغ لسكان منطقتها. ويتكون الميراث، من حساب مصرفي وأسهم، وأشياء ثمينة ومنزل وممتلكات.
من جانبه قال رئيس بلدية المنطقة بيرند هاينه، في مقابلة مع صحيفة Hessenschau ،إنه في البداية لم يصدق حجم المبلغ المذكور. وأضاف: "في البداية اعتقدت أنه يوجد في الرقم، فاصلة مفقودة".
وتابع هاينه القول، إن الأموال ستنفق على تشييد وصيانة المرافق العامة، والبنية التحتية من ممرات للدراجات وبركة سباحة ورياض أطفال وغيرها.
انتقلت ريناتا فيدل إلى والدسولمز مع زوجها ألفريد في عام 1975. بعد وفاة زوجها عام 2016، عاشت في دار لرعاية المسنين في فرانكفورت وتوفيت في كانون الأول 2019 عن عمر ناهز 81 عاما.
المصدر: روسيا اليوم
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