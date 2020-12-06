أصابها في وجهها.. كلبٌ يغدر صاحبته وهي نائمة!

تعرّضت امرأة في ألمانيا لإصابات خطيرة في وجهها بعد أن عضها كلبها بطريقة غادرة وهي نائمة.واتصلت المرأة البالغة من العمر 57 عاماً بجارتها مرات عدة الليلة الماضية، لكنها لم تستطع التحدث بسبب ما بها من إصابات، بحسب ما ذكرت بيانات الشرطة في مدينة أولم الألمانية.وتوجهت الجارة إليها لتجدها مستلقية على الأرض، واستدعت الإسعاف على الفور، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.ونقلت المرأة إلى المستشفى، فيما لم يتضح بعد سبب قيام الكلب "لابرادور" بمهاجمة صاحبته.