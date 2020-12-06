عرافة لبنانية تتنبأ الأسوأ في العام 2021.. فضائح وخضات وكوارث في المصارف!

أجرت العرافة وداد جبور لقاء مع "الهديل" حول توقعاتها المقبلة للعام 2021 الذي يبدو أنه يحمل الأسوأ.

ومن أبرز هذه التوقعات:

حديث من أحد زعماء الطائفة الدرزية سيهز الشارع اللبناني

فضيحة تطال أحد وزراء الصحة لم تكن بالحسبان

ضجة حول أشخاص بريطانيين داخل لبنان

ترحيل أشخاص فلسطينيين من لبنان

تنجو إعلامية ومقدمة نشرة الأخبار بقناة الجديد من امر سيء

مواجهات بين رجال دين من طائفتين

خلافات ارثودكسية وارمنية

مشاكل في برج حمود وضواحيها

واقعة موجعة ومؤلمة في المناطق المسيحية

عودة ايام الشمعة والقنديل والموقدة وقنديل الكاز من جديد

تعدي على الكنائس ومنها كنيسة مار مخايل

عودة سيرة جيش لحد

حريق في منشآت النفط

حداد في الجسم القضائي

حداد كبير في فصيلة الدرك أو قوى الأمن

حزب الله في غزة

فضيحة كبيرة لأحد القضاة البارزين

خضة في صبرا

قدوم شخصية إيرانية كبيرة إلى لبنان

حدث كبير داخل المجلس النيابي

مصاب أليم للبنان وللبنانين سيحل قريبآ

أحد المسؤولين البارزين في حزب الله بخطر

الجيش والإنقسامات

هروب مساجين من سجون زحلة وسجون أخرى من جديد

مستشفى الروم إلى واجهة الإعلام

سجن أصحاب مستشفيات بسبب بيعهم للاعضاء

اسلحة بين أتباع الوزير السابق جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

فبركة ملف لقاضي مهم

النائب هادي حبيش إلى واجهة الإعلام من جديد

المحكمة العسكرية في ضجة امنية وإعلامية وفضائح بالجملة

قطع الإنترنت لفترة

ضجة كبيرة ستدور حول وزيرة

عقوبات ستطال أشخاص من حزب المردة

كوارث قريبة في المصارف

جنازة في بيت المر

توقعات عربية وعالمية:

اسرائيل: ضربة إيرانية داخل إسرائيل

تركيا: محاولة اغتيال أردوغان بين المشاكل والمحاكم

فرنسا: هجومات على أماكن دينية وسياحية

سوريا: مشاهدة الرئيس بشار الأسد بجانب مقاتليه في حرب عسكرية لاسترداد ما هو حق له

اميركا: خضة كبيرة داخل الكونغرس الأميركي

روسيا: إغتيالات داخل روسيا لشخصيات دبلوماسية وسياسية

سوريا: اتفاقات بين سوريا وتركيا، وتركيا والسعودية

اوروبا: تبديل حكام في أوروبا بسبب ثورة الشعب عليهم

تبديل سلطات كبيرة عربية واجنبية وثورات في جميع أنحاء العالم وستحقق أهدافها الحقيقية

توقعات للفنانين:

زواج نجوى كرم

ارتباط اليسا

طلاق فارس كرم

ضجة اعلامية حول كاظم الساهر

زواج وائل كفوري