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معجزة حقيقية.. فتى يسقط من الطابق 19 وينجو!

Lebanon 24
06-12-2020 | 15:00
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نجا فتى تشيكي في الـ15 من العمر بمعجزة حقيقية من حادثة سقوط من الطابق الـ19 بمبنى في عاصمة التشيك براغ، كما أعلنت الشرطة وعناصر إغاثة ووسائل إعلامية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة في العاصمة التشيكية إيفا كروباكوفا: "تلقينا نداء استغاثة إثر حادثة سقوط من الطابق الـ19 في أحد المباني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ الفتى نجا بفضل سقوطه عند سقف فوق مدخل المبنى، ودخل في غيبوبة وفق هيئات الطوارئ في براغ.
 
وذكرت هيئات الطوارئ عبر "تويتر"، أنّ "الفتى البالغ 15 عاماً نُقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطرة في الرأس والحوض".

ووفقاً لكروباكوفا، فإنّ الشرطة تحقّق في سبب الحادثة التي وقعت في حي بضاحية براغ الجنوبية.
 

 
المصدر: الإمارات اليوم
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