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مشهدٌ يحبس الأنفاس.. هبوط "مخيف" لطائرة على طريق مزدحمة! (فيديو)

Lebanon 24
06-12-2020 | 12:00
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أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة هبوط اضطراري لطائرة، نفذها طيار على طريق مزدحمة بالسيارات في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، فقد تمكّن الطيار كريغ جيفورد البالغ من العمر 52 عاماً من الهبوط بطائرة "بلانكا فايكينغ" ذات المحرّك الواحد على طريق بضاحية سانت بول في ولاية مينيسوتا الأميركية.
 
 
 
وأشار مكتب النقل الجوي في مينيسوتا عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إلى وجود شخصين على متن الطائرة، مؤكداً أنّه لم يتعرض أحد للأذى بعد هذا الهبوط الاضطراري على الطريق.

وتعرضت إحدى السيارات لأضرار طفيفة أثناء الهبوط الاضطراري، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الطريق السريعة لفترة قصيرة.
 
وتعليقاً على الفيديو قال المتحدث باسم "جمعية الطائرات التجريبية"، ديك كنابنسكي، إن كريغ "طيار أكروباتي" يتمتع بخبرة في المناورات الجوية الصعبة، ومثّل الولايات المتحدة بطولات بهذا المجال أكثر من مرة، وقد حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للطيران الأكروباتي بجنوب أفريقيا سنة 2017.

وأضاف ديك: "الطيارون مثل كريغ مدربون على التعامل مع مشكلات طارئة مثل حدوث خلل في محرك الطائرة، الأمر الذي مكّنه إلى جانب خبرته في الطيران الأكروباتي على الهبوط على هذا النحو".

وأشار المسؤول في الطيران إلى أنّ إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني للنقل والسلامة، قد فتحا تحقيقاً بشأن الحادثة.
المصدر: سكاي نيوز

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