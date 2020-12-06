أسترالية اشترت شجرة عيد الميلاد.. وهذا ما وجدته داخلها!

إلا أن الأسترالية أماندا ماكورميك، فوجئت بعد شرائها شجرة العيد، بوجود حيوان الكوالا معلقا مع الزينة الموجودة في الشجرة.

وقالت ماكورميك، في تصريحات لقناة "9 نيوز": "في البداية اعتقدت أن هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا، ولكن بعد ذلك تحرك، أنا سعيدة لأنه لم يكن ثعبانا".

عادة ما يتم تزيين شجرة عيد الميلاد بالحلى والنجوم والأضواء المبهرة احتفالات بالعام الجديد.