مشهدٌ رائع من إيطاليا.. غابة خضراء تمتدّ على طول برجين

تحتضن مدينة ميلانو في إيطاليا مجمعاً سكنياً فريداً من نوعه، إذ أنه مغطى بالنباتات والأشجار بشكل كامل.ووفقاً للتقارير، فإن هذا المجمع الكائن في منطقة بورتا نوفا إيسولا في ميلانو، يتألف من برجين بارتفاع 80 و 112 متراً، وتمّ تصميمه من قبل فريق من المهندسين المعماريين من شركة بويري ستوديو المعمارية.وافتتح المجمع أبوابه في تشرين الأول 2014، ويعتبر البرجان موطناً لـ800 شجرة بمختلف الأحجام، و 15000 نبات معمر و 5000 شجيرة صغيرة.وتبلغ المساحة المزروعة 30 ألف متر مربع من الغابات والنباتات، وتتركز على مساحة 3000 متر مربع من السطح الحضري.ويمكن لهذا الغطاء النباتي أن يساهم في تصفية أشعة الشمس الداخلة إلى المنازل، كما أنه يساهم في تنظيم الرطوبة وينتج الأوكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة.