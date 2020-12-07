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برجك اليوم

Lebanon 24
07-12-2020 | 05:56
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الحمل 
تنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول 
 
الثور
قد تناقش عقداً او اتفاقاً او تخوض مفاوضات ناجحة هذا الشهر، ويتغيّر المناخ إلى الافضل 
 
الجوزاء
يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلاً ويحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّات 
 
السرطان
مسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول ألا تتسرع لئلا تقع في المحظور 
 
الأسد
استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق

العذراء
استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق 
 
الميزان
يركّز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، من الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكة 
 
العقرب
يغذّيك هذا اليوم بالأحلام والقوّة والعزيمة، ويجعلك قادراً على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة 
 
القوس
الشريك إنسان حسّاس ورومانسيّ وحنون، لا تجعله يفقد أياً منها بسبب تصرّفك الأرعن معه 
الجدي
حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن 
 
الدلو
الحظّ يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك 
 
الحوت
ابقَ حذراً في كل الاحوال، وقد يجعلك هذا اليوم تواجه خياراً صعباً او قراراً يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير 

المصدر: السومرية
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