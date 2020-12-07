الحملتنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيولالثورقد تناقش عقداً او اتفاقاً او تخوض مفاوضات ناجحة هذا الشهر، ويتغيّر المناخ إلى الافضلالجوزاءيبلبل هذا اليوم الأجواء قليلاً ويحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّاتالسرطانمسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول ألا تتسرع لئلا تقع في المحظورالأسداستقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرقالعذراءاستقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرقالميزانيركّز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، من الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكةالعقربيغذّيك هذا اليوم بالأحلام والقوّة والعزيمة، ويجعلك قادراً على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلةالقوسالشريك إنسان حسّاس ورومانسيّ وحنون، لا تجعله يفقد أياً منها بسبب تصرّفك الأرعن معه