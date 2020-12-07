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6 أبراج تتربع على عرش الحظوظ للعام 2021.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
07-12-2020 | 09:00
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من هي الأبراج الأكثر حظاً في العام 2021؟ وماذا ينتظرهم من أحداث ومفاجآت؟

 

6 أبراج سيكون الحظ حليفها في العام 2021، تعرفوا إليها:

 

برج الحمل

تطرأ على حياتك تطورات كبيرة، ومفاجآت جميلة جداً وغير متوقعة، وستكون الأمور كلها لصالحك، واحتمال حصول تغييرات جذرية في الحياة العائلية والإجتماعية، وهناك طاقة إيجابية ستكون مصدراً لقوة كبيرة تجعلك تقوم بخطوات تؤثر على حياتك المهنية بشكل إيجابي على المدى القصير والبعيد، وستكون على موعد مع المفاجآت، وتصل إلى إنجازات كبيرة لم تخطر على بالك، وتتاح لك الفرص رغم كل شئ، وتتمتع بجاذبية ورونق، وتكون محط الأنظار من الطرف الآخر، ويحوم حولك الأصدقاء والأحباء.

 

برج الجوزاء

تعدك الأبراج بالمفاجآت، وأسفار لم تكن تتوقعها، وتغيير في مكان سكنك أو اقامتك، وستجد التوازن في حياتك، وستكون سنة 2021 من أفضل السنوات التي مرَّت عليك، حيث ستكون مليئة بالرفاهية والإطمئنان، وسينجح كل شيء وسوف تُدرك أنَّك سعيد بالفعل، ويحمل الحظ لك تحولاً في حياتك المهنية يُخرجك من النفق الى الضوء، وتنتظرك مرحلة من التقدم والإنفراجات، كما تنتظرك مفاجآت مالية وادارية.

 

برج السرطان

تتخلص من بعض الديون، وتنتهي بعض الالتزامات، وتحصل على تمويل، وقد تستثمر بعض الأموال، وتعود اليك الحماسة والنشاط ، وتزول عنك المشاكل، ولديك صفقات ناجحة تساعدك جداً على الصعيد المهني، وستتبدل المعطيات لصالحك، وستكون قادر على تجاوز كل التحديات، وسيكون لديك الكثير من اللقاءات والزيارات والصداقات التي قد تنتهي بارتباط أو حب.

 

 

برج الميزان

سيكون الحظ حليفك في العام 2021، وتجد نفسك قادر على أن تُبادر وتخطو خطوة جديدة على الصعيد المهني، وستكون الظروف مناسبة لأخذ قرارات جريئة، وخاصة أنَّك تتمتع بالحيوية والطاقة، وتتوسع دائرة إتصالاتك وتتجه إلى تغيير مكان الإقامة، ولديك سفر خارج البلاد تحقق من ورائه مكاسب مادية وتقدم في الوظيفة، وقد تعيد النظر في بعض الأوضاع، وتتخذ قرارات مفاجئة على الصعيد العائلي.

 

برج القوس

أنت على موعد مع المفاجآت في بداية العام 2021، يتحسن المناخ الفلكي بشكل مُلفت، وتُبادر بقرارات تُذهل من حولك، وتخوض طرق جديدة على الصعيد المهني، وستُسجّل تطورات مهمة جداً، وتعيد السيطرة على الأمور وتجد حلولاً لمشاكلك، وهناك إمكانية لأن تحصل على ترقية أو على زيادة على الراتب، وتكافئك الأقدار فتتوج جهودك السابقة، وتحقق ما أردت، وتشعر بالإستقرار والراحة.

 

برج الدلو

تزول عنك المتاعب، التي طالما عانيت منها، وستجد الراحة في المجهول، وتخف الضغوط التي سادت في الفترة السابقة، وستُساعدك الأجواء المهنية الجيدة لتنطلق بقوة، وستعرف تغييراً مفاجئاً في طبيعة عملك أو في مكان عملك، إمضاء عقد عمل جديد أو العمل على مشروع جديد، وتتمتع بقدرة قوية لتعزيز ثقتك بنفسك بطريقة أكثر إيجابية فيما يتعلق بالعائلة والعلاقات الإجتماعية، وستنعم بفترات طويلة من الإستقرار والطمأنينة، وقد تذهب في رحلة إستجمام، وتُحدث تغييراً على المستوى الشخصي طالما حلمت به .

المصدر: الجميلة
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