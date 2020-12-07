منوعات

مأساة في "شهر العسل".. انتحرت الزوجة ولحق بها الزوج!

Lebanon 24
07-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-772637-637429236197283749.jpg
Doc-P-772637-637429236197283749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت وسائل إعلام مصرية، أمس الأحد، تفاصيل تتعلق بحادثة انتحار زوجة بالقفز من شقتها بالطابق الرابع بمنطقة الهرم (محافظة الجيزة)، ولحاق زوجها بها، بالقفز بذات الطريقة ومن نفس المكان، ليلقى المصير ذاته.

 

وأشارت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة (جنوب العاصمة القاهرة)، إلى أن مأمور قسم الهرم تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة فتاة ومصاب إثر سقوط من مكان مرتفع، قبل أن تنقل وسائل إعلام مصرية لاحقا أنه توفي.

 

وتوصلت التحريات إلى أن انتحار الزوجة جاء بعد خلافات زوجية متكررة، رغم أنه لم يمر سوى شهر على زواجها.

 

ووفق ما ذكر موقع "اليوم السابع" فإن الزوج لم يتخط عمر الـ17، بينما كانت الزوجة في سن الخامسة عشر، وقد تزوجا بعقد حرره محامي.

 

وأرجعت التحريات بحسب "اليوم السابع" انتحار الزوجة لخلافات أسرية، حيث منع الزوج زوجته من مغادرة المنزل، فتوجهت الأخيرة إلى المطبخ لتأخذ سكينا.

 

وعندما حاولت والدة زوجها، التي كانت تقيم معهما، التدخل، أصابتها الزوجة في وجهها، ليقوم الزوج بالاعتداء عليها بالضرب، الأمر الذي جعلها تقفز من النافذة، وفور تأكده من مصرعها، صعد الزوج إلى شقته وألقى بنفسه من النافذة.

 

وأمرت النيابة بدفن جثتي الزوجين بعد كتابة تقرير واف عن أسباب وظروف الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "الأهرام".

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:15 | 2020-12-07
15:00 | 2020-12-07
09:00 | 2020-12-07
05:56 | 2020-12-07
22:00 | 2020-12-06
18:00 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website