"روميو وجولييت 2020".. زواج عبر النافذة بعد اصابة "العروس" بكورونا

في واحدة من أكثر الصور تعبيرا عن العام 2020، انتشرت صورة حفل زفاف فريد من نوعه، وقف فيه العريس أسفل شباك العروس، التي أطلت من خلاله لتتم إجراءات الزواج، وذلك بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من قصة "روميو وجولييت" الشهيرة.وكان باتريك ولورين ديلغادو يخططان منذ عام 2019، للزواج في العشرين من تشرين الثاني 2020، في حفل يضم ما لا يقل عن 170 شخصا، إلا أن فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم، دفعهما إلى تغيير موقع الزفاف أكثر من مرة، وزاد من صعوبة الحصول على رخصة للزواج.ولأن تاريخ صلاحية تلك الرخصة كان سينتهي في اليوم التالي من حفل زفافهما المزمع، شعر الزوجان بالصدمة عندما اكتشفا أن لورين أصيبت بـ"كوفيد-19" قبل الحفل بأيام، مما اضطرهما للجوء لـ"حل بديل".