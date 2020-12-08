الحملاجواء مناسبة لمعالجة القضاياالثوريطرح هذا اليوم وضعاً خاصاً على صعيد شراكة لك شخصية أو مهنيةالجوزاءقد تطرأ عرقلة اليوم يمكن أن تؤخر بعض أعمالك الناجحة ومشروعاً يهمك كثيراًالسرطانيطرأ اليوم ما يشير إلى بعض العثرات على المدى الطويل، لكنك قادر على التغلب عليها بحكمتك وصبركالأسدبالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخباً وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتكالعذراءتتلقى إتصالاً يحمل إليك أخباراً سارّة تخصّ الشريك، فتفرح بدورك له وتهنئهالميزانمخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فلا ضرورة للقلق والخوف، بل كن واثقاً بخطواتك فأنت تسير في الاتجاه الصحيحالعقربقدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبهالقوسعلاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي تمضيا معاً حياة جميلةالجديتواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كباراً، وتصطدم بواقعية المحيطين بكالدلوتضطر لإعادة تنظيم حياتك أو تجد أن نمطك لا يتلاءم مع نمط الآخرين، وخصوصاً أنّ مزاجك يتراجع في هذه الأثناء ويسبّب لك بعض التأجيلالحوتتجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي