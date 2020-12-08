الحمل
اجواء مناسبة لمعالجة القضايا
الثور
يطرح هذا اليوم وضعاً خاصاً على صعيد شراكة لك شخصية أو مهنية
الجوزاء
قد تطرأ عرقلة اليوم يمكن أن تؤخر بعض أعمالك الناجحة ومشروعاً يهمك كثيراً
السرطان
يطرأ اليوم ما يشير إلى بعض العثرات على المدى الطويل، لكنك قادر على التغلب عليها بحكمتك وصبرك
الأسد
بالنسبة إلى أمورك العاطفية تعرف صخباً وحياة اجتماعية متحركة وملونة بمناسبات واجتماعات تفوق توقعاتك
العذراء
تتلقى إتصالاً يحمل إليك أخباراً سارّة تخصّ الشريك، فتفرح بدورك له وتهنئه
الميزان
مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فلا ضرورة للقلق والخوف، بل كن واثقاً بخطواتك فأنت تسير في الاتجاه الصحيح
العقرب
قدمت تضحيات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه
القوس
علاقتك مستقرة مع الحبيب، إنسَ الماضي وتطلّع نحو المستقبل لكي تمضيا معاً حياة جميلة
الجدي
تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلّق عليه آمالاً كباراً، وتصطدم بواقعية المحيطين بك
الدلو
تضطر لإعادة تنظيم حياتك أو تجد أن نمطك لا يتلاءم مع نمط الآخرين، وخصوصاً أنّ مزاجك يتراجع في هذه الأثناء ويسبّب لك بعض التأجيل
الحوت
تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي