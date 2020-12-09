الحملبانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفياًالثورتبدو سعيداً بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّةالجوزاءلا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكلالسرطانلديك طاقة كبيرة للعمل والابداعالأسديتحدث الفلك عن فترة زاهرة وغنية بالوعود التي تحدد مستقبلك وتجعلك تسير باتجاه جديدالعذراءيوم مناسب يجعلك أكثر هدوءاً واستقراراً، وتسيطر على أوضاعك وتضبط أمورك ابتداء من اليومالميزانيصل كوكب مارس إلى برج العقرب، ويكون موقعه أفضل لك ولأعمالك، يحالفك الحظ ويدعمك كوكبا جوبيتير ونبتون لكي تنفتح على آفاق واسعةالعقربيوم صعب يفرض عليك التروي والليونة وتجنب الاحتكاكات وعدم تضييع الفرص أو بعثرة حيويتك من دون فائدةالقوستجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الزملاء المخلصين، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاعالجدييوم ممتاز يهبك حيوية مضاعفة ومميزة بالحركة والجدسد والنشاط، وتفكّر في القيام بمشروع مهني كبيرالدلوإحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواءالحوتقد تصبح المسائل المادّية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي