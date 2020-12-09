الحمل
بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى عاطفياً
الثور
تبدو سعيداً بالأجواء التي تحيط بك، وتفرح لبعض المكاسب غير المتوقعّة
الجوزاء
لا تفرض على الشريك رأياً ولا تجرح كبرياءه، فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى المشاكل
السرطان
لديك طاقة كبيرة للعمل والابداع
الأسد
يتحدث الفلك عن فترة زاهرة وغنية بالوعود التي تحدد مستقبلك وتجعلك تسير باتجاه جديد
العذراء
يوم مناسب يجعلك أكثر هدوءاً واستقراراً، وتسيطر على أوضاعك وتضبط أمورك ابتداء من اليوم
الميزان
يصل كوكب مارس إلى برج العقرب، ويكون موقعه أفضل لك ولأعمالك، يحالفك الحظ ويدعمك كوكبا جوبيتير ونبتون لكي تنفتح على آفاق واسعة
العقرب
يوم صعب يفرض عليك التروي والليونة وتجنب الاحتكاكات وعدم تضييع الفرص أو بعثرة حيويتك من دون فائدة
القوس
تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الزملاء المخلصين، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع
الجدي
يوم ممتاز يهبك حيوية مضاعفة ومميزة بالحركة والجدسد والنشاط، وتفكّر في القيام بمشروع مهني كبير
الدلو
إحذر الخلافات المهنية، فقد تشعر بالغربة وتضطر إلى مسايرة الأوضاع، انسحب من الساحة والأضواء
الحوت
قد تصبح المسائل المادّية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي