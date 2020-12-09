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تقرير يكشف أشهى أطباق الطعام المحبوبة

Lebanon 24
09-12-2020 | 15:00
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حددت دراسة استقصائية عددا من الأطباق المشهورة التي يرغب الكثيرون بتناولها.

وبحسب موقع "ذا ناشيونال نيوز"، أجرت "تايم أوت" Time Out دراسة استقصائية كشفت عن أكثر الأطباق المحبوبة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ 38000 من السكان المحليين.

اختار السكان المحليون في دبي الشاورما كطبق مفضل لهم، بينما كان سمك القد الأسود والبرياني في المرتبة الثانية.
على الرغم من أن طبق اللحم المشوي الكلاسيكي ليس مطبخًا فاخرًا تمامًا، إلا أنه لا يزال أحد أشهر الأطعمة الشعبية في شبه الجزيرة العربية. ويظل لذيذًا بالنسبة لديهم في وقت الغداء.

أوصت "تايم آوت" دبي بإيجاد الطبق في أحد مطاعم الوجبات السريعة العديدة في الإمارة، مثل الحلاب والشامي والملاح.

نصحت الدراسة بـ"ألو بيروت" للأشخاص الذين يعيشون في جنوب دبي.

تم تغطية مدن أخرى في المسح. في إسطنبول، كان ابن عم الشاورما الأكبر، دونر كباب، هو الذي احتل الصدارة، بينما في كوبنهاغن، الدنمارك، كانت شطيرة "سموريبرود" smorrebrod، هي السندويتش المفتوح الشهير في البلاد.

في هذه الأثناء، في إدنبرة، كان "الهاغيز" (وهو سجق محشو) هو الطعام المفضل لدى السكان المحليين، وفي هونغ كونغ كان طبق ديم سوم.
ومن أفضل الأطعمة في بعض المدن:
أمستردام: بيتربالن
أوستن: وجبة الإفطار سندويشات التاكو
برشلونة: البطاطا برافاس.
برمنغهام: بالتي.
لندن: السمك والبطاطا
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