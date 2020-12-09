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طائرة ورقية تسحب طفلا في الهواء (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2020 | 23:00
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في واقعة مؤلمة وثقتها مقاطع فيديو لبعض المارة، تعرض طفل لإصابات بالغة بعد أن سحبته طائرته الورقية عاليا في الهواء، قبل أن يفلت الخيط ليسقط الصغير على الأرض.
 
 
الحادث الذي وقع في إندونيسيا رصده مقطع فيديو يظهر سقوط الطفل في حقل من ارتفاع عال، مما أصاب الحاضرين بالذعر.
 
ووفقا لوكالة "برينغسو" الإندونيسية، فإن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما علق بطائرة ورقية كبيرة، ليرتفع في الهواء بسرعة كبيرة، قبل أن يسقط ويتعرض لكسور عديدة في جسمه.
 
 
يذكر أن الطائرة الورقية كانت تتجاوز طول الطفل 3 مرات، فيما أصيب الصغير الذي لم يكشف عن اسمه بكسور في 6 مواقع بيديه على أثر السقطة، حيث هرع الحضور لنجدته ونقله إلى مستشفى قريب.
 
وقال شهود إن شقيق الضحية كان يلعب بالطائرة الورقية، لكن أخاه تعلق بذيلها قبل أن ترفعه بشكل مخيف في الهواء.
 
وحذرت السلطات الأطفال من اللعب بطائرات ورقية كبيرة الحجم، بسبب تكرار هذا النوع من الحوادث.
 
وسبق أن تعرض صبي يبلغ من العمر 14 عاما لحادث مشابه في منطقة بانتول، حيث رفعته طائرا إلى ارتفاع 3.4 مترا في الهواء قبل أن يسقط ويتعرض لكسر في الفخذ.
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