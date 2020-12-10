الحملبانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجبالثوريوم غير مناسب ويتغير المناخ كلياً ويتبدد بعض الآمال، وقد تضطر إلى محاولة الكرة إذا قمت بمبادرة ماالجوزاءيسهل عليك هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويفتح بعض الطرقات المسدودة، فتتحسّن الأوضاع وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمورالسرطانتتركز اهتماماتك على الشؤون المالية، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خيالهالأسدتنشط عاطفياً وتلتقي أشخاصاً في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهمالعذراءقد تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيهالميزانعالج المشاكل التي تواجهك ابتداء من هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم وتتخلص من الصعوباتالعقرباحترس من بعض الزملاء الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لكي يبعدوك عن منافستهمالقوستنهال عليك العروض والفرص المهمةالجديلا بدّ من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّىالدلوتخوض مجالات جديدة ومشاريع خلاقة، وتدخل مرحلة من النجاح، ويمتاز هذا اليوم بانطلاقة سريعة وديناميكيةالحوتتدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة