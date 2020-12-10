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برجك اليوم

Lebanon 24
10-12-2020 | 05:56
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الحمل 
 بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب
الثور
يوم غير مناسب ويتغير المناخ كلياً ويتبدد بعض الآمال، وقد تضطر إلى محاولة الكرة إذا قمت بمبادرة ما
الجوزاء
 يسهل عليك هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويفتح بعض الطرقات المسدودة، فتتحسّن الأوضاع وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور
السرطان
تتركز اهتماماتك على الشؤون المالية، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله
الأسد
تنشط عاطفياً وتلتقي أشخاصاً في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم
العذراء
قد تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيه
الميزان
عالج المشاكل التي تواجهك ابتداء من هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم وتتخلص من الصعوبات
العقرب
احترس من بعض الزملاء الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لكي يبعدوك عن منافستهم
القوس
تنهال عليك العروض والفرص المهمة
الجدي
لا بدّ من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى
الدلو
تخوض مجالات جديدة ومشاريع خلاقة، وتدخل مرحلة من النجاح، ويمتاز هذا اليوم بانطلاقة سريعة وديناميكية
الحوت
تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة
 
المصدر: السومرية
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