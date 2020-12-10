بعضها يملك عقولا سوداوية.. الأبراج من الأكثر شراً الى الأكثر براءة

تملك بعض الأبراج عقولاً سوداوية فأفكارها ما تنفك تنبع من مكان ما غريب ومخيف في عقولهم.

قد تكون هذه العقول شريرة وقد لا تكون ولكنها من دون أدنى شك سوداوية. صحيح ان كل شخص يجد نفسه بين حين واخر ينجرف الى مكان غريب في عقله ويخرج بنظريات ومؤمرات سوداوية ولكنها تجارب مؤقتة. ولكن البعض يملك عقلاً شريراً من الطراز الاول.

في المقابل إمتلاك العقلية هذه لا يعني بالضرورة أن الشر يتم تنفيذه.. فأحياناً تبقى مجرد أفكار.

من هي هذه الأبراج:

القوس 22 تشرين الثاني- 21 كانون الاول

وجود القوس على رأس اللائحة سيشكل مفاجئة للجميع.. فكما هو معروف هو برج متفائل محب للحياة ومع ذلك هو يملك اكثر العقول سودواية. صحيح ان القوس نادراً ما ينفذ ولكن ما يدور في رأسه مرعب ومخيف. ما يجعله يتفوق على غيره هو أنه سهل المعشر وبالتالي يمكنه تمرير أي شيء لو أراد.. هو أشبه بالسم في العسل. عقله شرير لدرجة أن اي فكرة شريرة قد تخطر لكم الان، القوس لعله فكر بها حين كان في الرابعة من عمره.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

العقرب هو ملك العقول السوداوية لناحية تفكيراً وتنفيذا. هو يسير في حياته بشكل منفرد، ويحب أن يبني عالمه كما يشاء وبالتالي فهو يضع "الأفخاخ" في كل مكان. عندما يريد العقرب شيئاً ما فهو يصبح مهووساً بالأمر، وبالنسبة اليه الامر اشبه بعملية صيد. الملاحقة ممتعة والقتل أكثر متعة.. بطبيعة الحال نحن لا نقصد القتل بالمعنى الحرفي للكلمة. برج يجد متعة في الإنتقام وسعادة في التخطيط له. سوداوية العقرب تتمحور حول الانا والفوز وبالتالي هي مطلقة ولا حدود لها.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

الميزان الذي لطالما وصفنه بانه محب للتوازن والعدل يملك عقلية سوداوية من الطراز الاول. واحياناً قد يتفوق على العقرب والقوس مجتمعين، ولكن بما انها حالات معدودة فهو في المرتبة الثالثة بعدهما. البرج هذا يجد في كل ما هو سوداوي جمالية من نوع ما، ولعله يعشق أفلام الرعب لانها ترضي هذا الجانب.

ما يخيف فعلاً مع الميزان هو انه كما القوس يخفي كل هذه الامور تحت قناع من المحبة والسلام والتوازن.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

الجدي يملك ميولاً سوداوية مخيفة. فرغم كونه من الابراج المنطقية والعقلانية في الحياة اليومية ولكن حين يسمح لعقله بالذهاب حيث يريد فإن ما يخطر له مرعب. في عقل الجدي هناك تلك الجزئية التي تجعله يميل نحو الشر تفكيراً وتنفيذاً.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

الثور يأخذ السوداوية الى مستويات مختلفة كلياً. صحيح انه ليس من النوع الذي ينجرف خلف هذه الافكار أو يسعى لتنفيذها ولكن شفقته على نفسه يمكنها ان تقوده الى اماكن مظلمة عديدة. سوداوية الثور وشره غير موجهين للاخرين وانما باتجاه نفسه، ولذلك فهو من الابراج التي تفكر بالإنتحار اكثر من غيرها.