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بعدما ألقى أمواله على المواطنين في الشارع.. هذا مصيره

Lebanon 24
10-12-2020 | 12:00
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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الشخص الذي ظهر وهو يلقي الأموال على المواطنين بأوسيم في الجيزة.

 

وتبين أن "له معلومات جنائية" ومقيم بالجيزة، حيث "ألقى مبلغا ماليا محدودا فئات صغيرة، تجمع على إثرها بعض المارة بالطريق لاستبيان الأمر، وضبط بحوزته مبلغ مالي محدود من ذات الفئات الصغيرة".

 

وعلل ما فعله بقصد الشهرة، وأنه كان في طريقه لتوزيع المبلغ المالي المضبوط بحوزته بذات الطريقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وكان صاحب فيديو إلقاء الأموال من الشرفة في مصر صبري عبد العزيز، قد قال إنه قرر اعتماد هذه الطريقة بعدما شاهد اللقطة في أحد الأفلام.

المصدر: روسيا اليوم
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