مهندس ياباني يبتكر تصميما جديدا لخريطة العالم

كشف الموقع العالمي الثقافي التعليمي "Open culture" في مقال له، عن خريطة جديدة للعالم، قام بها المهندس المعماري الياباني "هايمي ناراكاوا"، والتي تم اعتمادها رسميا في الكتب المدرسية اليابانية.

قام المهندس المعماري المصمم، ناراكاوا، بتصميم جديد لخريطة العالم، أظهر من خلاله أن خرائطنا السابقة كانت غير دقيقة، حسبما نقلته صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية.

واعتمد ناراكاوا في تصميمه الجديد، على تقنية مختلفة قليلا، فبدلا من تحويل الكرة الأرضية إلى شكل أسطواني ثم مسطح، قام بتحويلها إلى مسطح رباعي يمكن ببساطة أن يطوى ويفتح بطرق متعددة.