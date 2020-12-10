امرأة تنجب طفلا بمساعدة الشرطة في مترو موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الخميس، أن امرأة أنجبت طفلا سليما بمساعدة الشرطة في مترو موسكو.

وبحسب بيان الوزارة، بدأت المرأة التي تبلغ 29 عاما تعاني من تقلصات الحمل في 9 تشرين الثاني حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو.

ووجدها ضباط إنفاذ القانون وهي تحاول الجلوس على الأرض وقد تبين أنها في المرحلة الأخيرة من حملها.واستدعى الملازم أليكسي أورلوف سيارة إسعاف، إلا أن عملية الولادة بدأت قبل وصول الأطباء، وكان على الشرطة المساعدة في الإنجاب.



وقالت وزارة الشؤون الداخلية، "قدمت الرقيب أول في الشرطة أليسيا بولياكوفا للمرأة مساعدة عاجلة بسلاسة وسرعة، وفعلت كل ما هو ضروري حتى لا يصيب المولود الجديد والأم أي ضرر". وغطت الشرطة المولود ببطانية قبل وصول الأطباء.

Женщина родила ребенка на станции метро "Электрозаводская" в Москве. Роды у пассажирки приняли сотрудники подземки и полицейские pic.twitter.com/PDM5m2rmoe — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 9, 2020

ولاحظ الأطباء أن ضباط إنفاذ القانون قدموا المساعدة المهنية للمرأة الحامل.