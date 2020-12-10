منوعات

امرأة تنجب طفلا بمساعدة الشرطة في مترو موسكو

Lebanon 24
10-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-773780-637432144760548749.jpg
Doc-P-773780-637432144760548749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الخميس، أن امرأة أنجبت طفلا سليما بمساعدة الشرطة في مترو موسكو.

وبحسب بيان الوزارة، بدأت المرأة التي تبلغ 29 عاما تعاني من تقلصات الحمل في 9 تشرين الثاني حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو.

ووجدها ضباط إنفاذ القانون وهي تحاول الجلوس على الأرض وقد تبين أنها في المرحلة الأخيرة من حملها.واستدعى الملازم أليكسي أورلوف سيارة إسعاف، إلا أن عملية الولادة بدأت قبل وصول الأطباء، وكان على الشرطة المساعدة في الإنجاب.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية، "قدمت الرقيب أول في الشرطة أليسيا بولياكوفا للمرأة مساعدة عاجلة بسلاسة وسرعة، وفعلت كل ما هو ضروري حتى لا يصيب المولود الجديد والأم أي ضرر". وغطت الشرطة المولود ببطانية قبل وصول الأطباء.

ولاحظ الأطباء أن ضباط إنفاذ القانون قدموا المساعدة المهنية للمرأة الحامل.

 
 
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2020-12-10
18:00 | 2020-12-10
15:00 | 2020-12-10
12:00 | 2020-12-10
09:00 | 2020-12-10
05:56 | 2020-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website