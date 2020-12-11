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رفعت دعوى ضدّ خطيبها السابق.. بتهمة تضييع 8 سنوات من عمرها!

Lebanon 24
11-12-2020 | 21:00
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قامت شابة في زامبيا برفع دعوى قضائية ضدّ خطيبها السابق تتّهمه فيها بتضييع 8 سنوات من عمرها لأنّه لم يقم بتتويج علاقتهما بالزواج على الرّغم من أنّه كان وعدها بذلك. 
 
وبحسب ما نقل موقع "بوابة فيتو" عن موقع "Mwebantu" الزامبي، فقد أبلغت جيرترود نجوما صاحبة الـ 26 عاماً، قاضية المحكمة بأنّ خطيبها ويدعى هيبرت سالاليكي البالغ من العمر 28 عاماً، لم يكن ينوي الزواج طوال علاقتهما، وأن صبرها قد نفد في انتظار تقدمه لإكمال مراسم الارتباط الرسمي بينهما.

وذكرت الفتاة، أنّها قررت مقاضاته بعدما تأكدت من عدم جديته بشأن مستقبلهما، ولرغبتها في معرفة مصيرها وحسم علاقتها معه بشكل نهائي، مشيرة إلى أنّ لديها طفلاً منه لكنّها لا تزال تعيش مع والديها على الرغم من أنّ مهر الزواج كان قد تمّ دفعه.

وأضافت نجوما في دعواها القضائية، أن لديها شكوكاً حول علاقة خطيبها مع امرأة أخرى، لكن في دفاعه عن موقفه، قال سالاليكي إنّه فقط لا يعيش في الوضع المالي المناسب لتحمل كلفة الزواج، كما ألقى باللوم على خطيبته لعدم منحه الوقت الكافي والاهتمام اللازم.

بدورها، نصحت القاضية طرفَي القضية بالمصالحة، مبينة أنّها الوسيلة الأفضل لحلّ خلافهما، وذلك نظراً لعدم وجود زواج رسمي بينهما على الرغم من دفع المهر. 
 
 
 
 
المصدر: بوابة فيتو
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