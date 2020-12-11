منوعات

للمرة الأولى.. استلام جائزة نوبل في المنزل

Lebanon 24
11-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-773964-637432696960624066.JPG
Doc-P-773964-637432696960624066.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بينما كانوا في كامل أناقتهم، ومع فرقة موسيقية يجلس أعضاؤها متباعدين تعزف فواصل من الموسيقى الكلاسيكية في قاعة شبه خالية على بعد آلاف الكيلومترات، تسلم الفائزون بجوائز نوبل لعام 2020 جوائزهم، أمس الخميس في منازلهم.

 

وبث التلفزيون السويدي حفل تسليم الجوائز من قاعة بمجلس مدينة ستوكهولم، كانت تكتظ عادة بالحضور تكريما للفائزين.

 

وقال الملك كارل غوستاف، الذي كان يسلم الجوائز بنفسه عادة، في بيان من القصر الملكي "في الحقيقة، هذا حفل مختلف لتوزيع جوائز نوبل"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

 

ولأن فيروس كورونا يجتاح العالم، فقد لزم جميع الفائزين بجوائز نوبل هذا العام منازلهم أيضا.

 

وكان مايكل هوتون الذي تقاسم جائزة نوبل في الطب مع هارفي ألتر وتشارلز رايس، لإنجازهم في علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في حديقته بكاليفورنيا.

 

أما لويز جلوك، الفائزة بجائزة نوبل في الأدب، فتسلمت جائزتها في فناء منزلها في بوسطن، بينما كانت ترتدي معطفا من جلد الماعز.

 

ووضع بعض الفائزين كمامات لدى تسلمهم الميداليات والشهادات التقديرية إلى جانب الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.18 مليون دولار أميركي) لكل فائز، والتي أوصى بمنحها ألفريد نوبل رجل الأعمال السويدي، الذي اخترع الديناميت.

 

ولعدم إقامة الحفل هذا العام، وُجهت الدعوة للفائزين بالجائزة لحضور حفل العام المقبل.

 

وقال بيريت ريس-أندرسن رئيس لجنة نوبل النرويجية "نأمل أن تتاح لنا الفرصة في العام المقبل للاحتفال...بالطريقة الصحيحة المعتادة".

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2020-12-12
06:00 | 2020-12-12
23:00 | 2020-12-11
21:00 | 2020-12-11
18:00 | 2020-12-11
15:00 | 2020-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website