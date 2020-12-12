فلسطيني يحوّل منزله إلى حديقة حيوانات مصغّرة! (فيديو)

حوّل مواطنٌ فلسطيني منزله الكائن في غربي مدينة غزة إلى حديقة حيوانات مصغّرة، تتجوّل فيها طيور مختلفة، كما يوجد في كل زاوية من المنزل صناديق تحتوي على حيوانات وزواحف.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنّ المواطن الغزاوي رشيد عنبر يملك عدداً كبيراً من الحيوانات الحية، إضافة إلى أنواع نادرة من الحيوانات، قام بتحنيطها بعد موتها لتكون بمثابة وسيلة تعليمية للأطفال.

وقد جمع هذه الحيوانات وغيرها الكثير من الأنواع، ضمن مبادرة أطلقها تحت اسم "صديقي الحيوان" لتعليم الأطفال الرفق بالحيوانات وتعريفهم بأصنافها وكيفية التعامل معها ورعايتها.

الشاب الثلاثيني يوجد في منزله حيوانات بينها البومة، وقرد أفريقي، وقنفذ، وخفاش، وورل صحراوي، وطائر الطنان، وحرباء وغيرها ويهدف عنبر من خلال مبادرته إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات في قطاع غزة وقد أصبح منزله مزاراً من قبل المدارس والمؤسسات التي تجلب الأطفال للمشاهدة والتعلم.

ويطمح عنبر إلى توسيع مبادرته وامتلاك حافلة وتحويلها إلى حديقة حيوانات متنقلة تجوب قطاع غزة وتذهب إلى كل مكان وتساهم في زيادة وعي الأطفال وتعزيز مفهوم الرفق بالحيوانات.