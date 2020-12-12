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بـ200 ألف دولار.. سائح يحجز "الجناح الإمبراطوري" بأحد فنادق دبي!

Lebanon 24
12-12-2020 | 09:00
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قام سائح أوروبي بحجز جناح "إمبراطوري" في فندق "بلاتزو فرساتشي دبي" بالإمارات العربية المتّحدة، بقيمة 700 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل نحو 190 ألف دولار أميركي، للإقامة فيه خلال عطلة احتفالات رأس السنة القادمة.
 
ويضمّ "الجناح الإمبراطوري" 5 غرف نوم على مساحة 22 ألف قدم مع حوض سباحة خاص وشرفة وقاعة للفعاليات الترفيهية فضلاً عن نادي لياقة بدنية ومرافق سبا ومجالس، إضافة إلى غرف طعام ومطبخين ومكتب لإدارة الأعمال، وهو يجسد علامة "فيرساتشي" من حيث تصاميمه وأثاثه الفريد الذي صنع خصيصاً ويقع في أعلى طابق ويمنح إطلالات بانورامية على "خور دبي".
 


وأعلن المدير التنفيذي للفندق ومؤسس شركة "بلاتزو للضيافة"، منذر درويش، لموقع "الإمارات اليوم" أنّ القطاع الفندقي في دبي، يشهد حركة حجوزات نشطة خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

كما أشار إلى أنّ "الحجز الذي يشمل أيضاً الرسوم والضرائب يبدأ من تاريخ 26 كانون الأول الحالي، وحتى الثاني من كانون الثاني 2021"، لافتاً إلى أنّ الفندق ينظم برامج خاصة بالزوار الذين يحجزون في الأجنحة الفاخرة، منها جولات بطائرة "هيليكوبتر" لمشاهدة معالم دبي".

وبيّن المتحدث أنّ الفندق "يستعد لرأس السنة الجديدة ضمن أجواء خاصة تحاكي قصة ألف ليلة وليلة وشخصياتها الرئيسة مستهدفة العائلات بهذه المناسبة، إلى جانب حفلات لفنانين عرب وأجانب، بما في ذلك برنامج خاص بعروض الألعاب النارية وغيرها من الأنشطة التي يتم تحضيرها للزوار".
 
وأوضح المتحدث باسم الفندق، أنّ القطاع الفندقي في دبي حقق معدلات إقبال أكبر خلال الربع الأخير من العام الحالي، وفقاً للمؤشرات الحالية فإن حركة الحجوزات المؤكّدة للغرف الفندقية خلال الأشهر المقبلة مبشرة للغاية، ليدخل القطاع الفندقي في مرحلة التعافي السريع من تداعيات فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أنّ العام المقبل سيشهد عدداً كبيراً من المعارض والفعاليات الهامة التي ستستقطب ملايين الزوار ومنها معرض "إكسبو 2020 دبي".
 
 
المصدر: الإمارات اليوم
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