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في الـ 2021.. هؤلاء هم مواليد الأبراج الأكثر تألقاً

Lebanon 24
12-12-2020 | 10:30
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الكل ينتظر انتهاء الشهر الأخير من العام 2020 ويترقب حلول 2021. فالسنة الحالية كانت سنة الأزمات والأحلام المعلّقة. ولهذا تتجه الآمال إلى السنة المقبلة علّها تحمل إشارات الفرج وتبشّر بانقلاب إيجابي على مستويات الحياة كافة، وخصوصاً الصحي والاقتصادي منها. ويبدو أن عام 2021 يعد مواليد هذه الأبراج الـ 3 بالتألق.

 

الثور

يمكن أن يعيش مرحلة صعبة في الأشهر الأولى من العام الجديد. لكنه قد يشهد بعد هذا مرحلة من الفرج والانفتاح المفيد على محيطه. وقد يحمل إليه منتصف العام الكثير من الإشارات التي تعني أنه حان الوقت ليبدأ خطوات جريئة وغير مسبوقة في حياته. ليس عليه إذاً سوى التقدّم إلى الأمام.

 

الميزان

رغم كل الظروف الصعبة تمكّن الميزان من الحصول على الكثير من الفرص. لكنه لم يستغلها لأنه وجدها غير مناسبة على إلاطلاق. إلا أن الأبواب قد لا تغلق أمامه مع حلول العام الجديد. فقد يتعيّن عليه أن يخوض تحدّياً مهماً جداً يمنحه فرصة الحصول على ما يستحق، وخصوصاً على المستويين الشخصي والمهني.

 

العقرب

من الممكن أن يتنفس الصعداء في العام 2021 بعد أشهر من حبس الأنفاس. وقد يعيش أكثر مراحل حياته إيجابيةً. فمن الممكن أن تجد كل المشاكل التي عانى منها أخيراً طريقها إلى الحل. ولهذا من المتوقع أن يشعر بالاستقرار الكبير على المستويات: العاطفي والمهني والعائلي.

المصدر: لها
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