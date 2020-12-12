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ظاهرة نادرة: سماء مدينة روسية تتحول إلى اللون الأخضر (صور وفيديو)

Lebanon 24
12-12-2020 | 18:00
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بثت فضائية "مير24" لقطات تبرز ظاهرة الشفق القطبي الشمالي بالضوء الأخضر والذي زين سماء مدينة مورمانسك بشمال غربي روسيا.

 

وظاهرة الشفق القطبي هي مزيج من ألوان خلابة تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، ويحدث بسبب توهج الغلاف الجوي العلوي تحت تأثير أشعة الشمس. عادة ما يأتي السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة. حتى أن هناك صائدي الأضواء الشمالية قادرون، بأدنى العلامات، على تخمين أين ستبدأ السماء في التوهج باللون الأخضر.

Наше северное сияние https://t.co/mrUrHRtwGF pic.twitter.com/x6593j2Gxs

 
 

وقررت سلطات مورمانسك هذا العام مساعدة عشاق هذه الظاهرة الطبيعية وتمييز المواقع التي يكون من الأنسب مراقبتها من خلال لوحات المعلومات، وفقا لـ"mir24.tv".

 

 
 
 

وفقا للأساطيرالإسكندنافية القديمة، فإن "الأضواء الشمالية هي جسر يربط بين عوالم الآلهة والناس، لكن الإسكيمو يعتبرونه نذيرا للطقس الجيد".

 
 

ولاحظ سكان منطقة لينينغراد وكاريليا الأضواء الشمالية هذا الأسبوع. وكذلك سكان بطرسبرغ - بالنسبة إلى خطوط العرض هذه ، فهي ظاهرة نادرة إلى حد ما.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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