مذيعة قناة عربية تتعرض لوعكة صحية على الهواء (فيديو)

تعرضت مذيعة القناة الوطنية الأولى بتونس، درة الضاوي، مساء الجمعة إلى وعكة صحية على الهواء مباشرة، خلال تقديمها لنشرة أخبار الثامنة مساء، مما اضطر القناة لقطع البث.



وقد أعلنت القناة الوطنية التونسية في بلاغ أصدرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن الإنقطاع الذي حصل على مستوى نشرة الأخبار الرئيسية، سببه الوعكة الصحية التي تعرضت لها بصفة فجائية الصحفية مقدمة الأخبار، درة الضاوي.