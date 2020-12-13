الحمليبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافكالثوريمو لمواجهة مفاوضات هامةالجوزاءسوء تفاهم مع بعض المحيط او بلبلة بسبب وضع مهني وربما يجعلك تكتشف بعض الاعداء المتخفين وراء ستار الحب والتوددالسرطانيتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئةالأسدلا تستسلم للضغوطالعذراءأعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك!الميزانيهدّد هذا اليوم ببعض التراجع في الأعمال أو بفضح الأمور التي تحرص على سريتها، ولكنك تسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليديةالعقربتحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لتقصّي بعض الحقائق، وتقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلىالقوسيتحدث هذا اليوم عن نقاشات حامية و صراعات وخلافات، عليك أن تصغي إلى وجهات نظر الآخرينالجديخفف من عصبيتكالدلوأنجز أعمالك قبل أن تتكاسلالحوتيساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها