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برجك اليوم

Lebanon 24
13-12-2020 | 05:57
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الحمل 
يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك
الثور 
يمو لمواجهة مفاوضات هامة 
الجوزاء 
 سوء تفاهم مع بعض المحيط او بلبلة بسبب وضع مهني وربما يجعلك تكتشف بعض الاعداء المتخفين وراء ستار الحب والتودد
السرطان 
يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة
الأسد 
لا تستسلم للضغوط 
العذراء 
أعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك!
الميزان 
 يهدّد هذا اليوم ببعض التراجع في الأعمال أو بفضح الأمور التي تحرص على سريتها، ولكنك تسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية
العقرب
تحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لتقصّي بعض الحقائق، وتقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى
القوس
يتحدث هذا اليوم عن نقاشات حامية و صراعات وخلافات، عليك أن تصغي إلى وجهات نظر الآخرين
الجدي 
خفف من عصبيتك 
الدلو 
أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل 
الحوت 
يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها
 
المصدر: السومرية
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